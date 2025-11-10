ULTIME NEWS

Potenza, Mons. Carbonaro rappresenterà la Cei all’anniversario di Nicea

10 Novembre 2025

Con una lettera del Cardinale Matteo Zuppi Presidente della CEI, l’Arcivescovo Metropolita di Potenza Muro Lucano Marsico Nuovo e Presidente della CEB, rappresenterà i vescovi italiani all’incontro ecumenico che si terrà a Iznik (Nicea), il prossimo 28 novembre alla presenza di Sua Santità Papa Leone XIV e di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I.

Mons. Carbonaro ha ringraziato il Cardinale Zuppi:

“Ricordando che Nicea non è solo una memoria storica, ma la radice della fede che unisce la Chiesa tutta. Fu una svolta coraggiosa quella che i Padri offrirono 1700 anni fa.

Affermare con l’Incarnazione che Dio non ha avuto paura della nostra carne, l’ha assunta e redenta, rivela ancora ai nostri giorni, risvolti teologici e antropologici attualissimi.

La Chiesa di ieri e di oggi non afferma un umanesimo nobile e neanche una mera filantropia, ma che la dignità della persona, la sua verità più profonda, è assunta totalmente dal Signore Gesù Cristo.

La sua Parola viva, guida le sorti della storia e rivela all’uomo di ogni tempo, il mistero della sua interiorità e delle sue relazioni”.