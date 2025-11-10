Potenza, Mons. Carbonaro rappresenterà la Cei all’anniversario di Nicea

Con una lettera del Cardinale Matteo Zuppi Presidente della CEI, l’Arcivescovo Metropolita di Potenza Muro Lucano Marsico Nuovo e Presidente della CEB, rappresenterà i vescovi italiani all’incontro ecumenico che si terrà a Iznik (Nicea), il prossimo 28 novembre alla presenza di Sua Santità Papa Leone XIV e di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I.

Mons. Carbonaro ha ringraziato il Cardinale Zuppi:

“Ricordando che Nicea non è solo una memoria storica, ma la radice della fede che unisce la Chiesa tutta. Fu una svolta coraggiosa quella che i Padri offrirono 1700 anni fa.

Affermare con l’Incarnazione che Dio non ha avuto paura della nostra carne, l’ha assunta e redenta, rivela ancora ai nostri giorni, risvolti teologici e antropologici attualissimi.

La Chiesa di ieri e di oggi non afferma un umanesimo nobile e neanche una mera filantropia, ma che la dignità della persona, la sua verità più profonda, è assunta totalmente dal Signore Gesù Cristo.

La sua Parola viva, guida le sorti della storia e rivela all’uomo di ogni tempo, il mistero della sua interiorità e delle sue relazioni”.