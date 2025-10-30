Potenza, navette gratuite per far visita ai defunti: ecco percorsi e orari

In occasione della prossima Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione Comunale di Potenza, su indicazione del Sindaco Vincenzo Telesca, ha predisposto l’attivazione di navette dedicate e collegamenti speciali per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso i due cimiteri della città.

Grazie alla preziosa collaborazione con BusMiccolis, sarà possibile raggiungere i luoghi di riposo dei propri cari in maniera comoda e sostenibile.

CIMITERO MONUMENTALE DI BORGO SAN ROCCO:

31 ottobre 2025: Sarà attivo un servizio navetta circolare “Chiesa S. Rocco – Cimitero – Chiesa S. Rocco”, con partenze ogni 15 minuti dalle ore 09:00 alle ore 17:30.

1 e 2 novembre 2025: Verrà istituito un servizio navetta “Parcheggio Unibas (Macchia Romana) – Chiesa S. Rocco – Cimitero S. Rocco – Parcheggio Unibas (Macchia Romana)”, con partenze ogni 20 minuti dalle ore 09:00 alle ore 17:40. Si invita la cittadinanza a usufruire del parcheggio Unibas M. Romana per raggiungere comodamente il Cimitero Monumentale.

IL SERVIZIO NAVETTA È COMPLETAMENTE GRATUITO.

Si ricorda inoltre che il Cimitero Monumentale di San Rocco è facilmente raggiungibile anche tramite la Metropolitana di Superficie delle Ferrovie Appulo Lucane (FAL), scendendo alla fermata “San Rocco”.

CIMITERO NUOVO GIOVANNI PAOLO II:

1 e 2 novembre 2025: È previsto il prolungamento della Linea 3 del trasporto pubblico urbano fino al Cimitero Nuovo (Giovanni Paolo II). Le partenze da Università saranno effettuate dalle ore 08:00 alle ore 17:00.

Tutte le corse della Linea 3 arriveranno direttamente al Cimitero Nuovo.

Conclude l’Assessore alla Mobilità, Francesco Giuzio:

“Questi servizi sono stati pensati per garantire a tutti i cittadini la possibilità di rendere omaggio ai propri cari in modo sereno, comodo e sicuro, riducendo il traffico veicolare e facilitando l’accesso ai cimiteri.”