Potenza: nuove assunzioni nella Polizia locale! Auguri di buon lavoro

Complessivamente sono cinque i contratti di assunzione siglati in mattinata nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città alla presenza del sindaco Vincenzo Telesca, dell’assessore al Personale Roberto Falotico, dei dirigenti dei settori Servizi Istituzionali e Polizia Locale, rispettivamente Claudio Mauro e Maria Santoro, del responsabile dell’ufficio Risorse Umane Attilio Laginestra.

Si tratta nello specifico di 4 contratti riguardanti unità assunte nella Polizia locale, 2 istruttori direttivi di vigilanza (ufficiali) e 2 istruttori di vigilanza, e di un contratto per un istruttore direttivo contabile.

Sottolinea il Sindaco:

“Si completa il piano delle assunzioni della programmazione 2025 della Polizia locale, aspetto che ci consente di rafforzare complessivamente il Corpo, con un impegno che risulta essere il più consistente tra quelli previsti per gli uffici comunali.

Intendiamo così fornire una risposta concreta alle diverse esigenze manifestate sia dalla Polizia locale, sia dai cittadini, per garantire una maggior sicurezza e un più efficace presidio del territorio”.