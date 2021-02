Potenza: nuovo Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento. Buon lavoro

La prima commissione (Affari istituzionali) del Consiglio regionale della Basilicata, presieduta da Pasquale Cariello (Lega), riunitasi in modalità telematica, ha preso atto della delibera di Giunta con la quale è stato nominato Antonio Corona nuovo Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (Arlab), scelto fra i soggetti con qualifica dirigenziale del ruolo unico della dirigenza regionale.

Il Commissario, che avrà poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Agenzia, rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale dell’Arlab e per lo svolgimento della sua attività non sarà corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso a qualsiasi titolo aggiuntivo a quello in godimento all’atto della presente nomina.

Hanno votato favorevolmente i consiglieri Cariello, Bellettieri e Acito.

Si sono astenuti Quarto e Baldassarre.

Hanno abbandonato i lavori, non partecipando al voto, i consiglieri Polese, Braia, Cifarelli, Trerotola e Leggieri.

Per il consigliere Cifarelli, intervenuto prima del voto:

“sono stati modificati i criteri di accesso al bando per la nomina del direttore dell’Arlab con la procedura già avviata ed inoltre lo stesso bando non è stato annullato”.

Dello stesso parere i consiglieri di Italia Viva Braia e Polese, mentre Leggieri ha evidenziato come:

“le criticità dell’Arlab siano all’attenzione della Giunta da tempo senza nessuna soluzione”.

Per Acito:

“la delibera in oggetto non entra nel merito dei problemi sollevati da alcuni consiglieri e per questo è assolutamente neutra”.

Ai lavori della commissione hanno partecipato, oltre al presidente Cariello, i consiglieri Acito e Bellettieri (FI), Baldassarre e Quarto (Fdi), Polese e Braia (Iv), Cifarelli (Pd), Trerotola (Pl), Leggieri (M5s).a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)