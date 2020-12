Potenza, oltre 6000 tamponi nelle scuole: nuovo screening dopo le festività. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’ASP Basilicata sulla mappatura avvenuta a Potenza.

“La scorsa settimana Potenza ha visto sottoporsi a test rapidi 1105 dipendenti e 4974 alunni.

Nel capoluogo di Regione non sono state riscontrate positività al Covid-19″.

Ha affermato il direttore generale dell’Asp Basilicata, Lorenzo Bochicchio:

“Le operazioni di mappatura epidemiologica a fasce estese della popolazione, al momento, assumono con riferimento prioritario la popolazione scolastica e le strutture residenziali che ospitano situazioni di fragilità (in primis le case di riposo, le case e alloggio e le Residenze sanitarie assistenziali), già sottoposte a screening una seconda volta nella loro interezza.

Chiuse le operazioni di testing sulla Città di Potenza, con la somministrazione di oltre 6.000 tamponi antigenici, d’accordo con l’Assessorato alla Salute e il Dipartimento Politiche della Persona, abbiamo avviato le attività di mappatura massiva sugli alunni e sul personale scolastico dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

E’ nostro intendimento proseguire contestualmente con le operazioni di testing, già diffusamente avviate nei mesi passati, su tutte le realtà scolastiche che presentino situazioni epidemiologicamente significative”.

Ha detto il direttore sanitario dell’Asp Basilicata, il dottor Luigi D’Angola:

“La campagna di screening nelle scuole iniziata lo scorso fine settimana a Potenza costituisce attualizzazione della programmazione regionale di monitoraggio della problematica epidemiologica Covid-19 nelle scuole per come contemplato nelle indicazioni operative elaborate di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale.

Dal 24 Settembre 2020, data di avvio delle attività didattiche, è stato costantemente monitorato l’andamento dei casi positivi nella scuola come incidenza dei casi per classe di età.

Oggi lo screening nella primaria e secondaria di I grado costituisce elemento per la ripresa in sicurezza delle attività in presenza.

La programmazione prevede l’effettuazione dello screening con test rapidi alla ripresa delle attività dopo le festività natalizie unitamente ad un monitoraggio continuativo al fine di consentire, a garanzia del diritto all’attività didattica in presenza, la continuità in sicurezza della didattica”.

