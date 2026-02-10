Potenza, onore a Paltucci: fu deportato in un campo di concentramento. Le foto della cerimonia

Questa mattina a Potenza è stato ricordato Giovanni Palatucci, l’ultimo Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Valore Civile, di cui il 10 febbraio ricorre l’anniversario della morte.

Alla presenza del Questore Raffaele Gargiulo, del Prefetto Michele Campanaro, dell’Assessore comunale Roberto Falotico, in rappresentanza del Sindaco del capoluogo e dei comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Col. Luca D’Amore e Col. Massimiliano Tibollo, è stata deposta una corona di fiori ai piedi della targa dedicata al Funzionario di Polizia, sita nel giardino di Largo Palatucci, adiacente la Caserma della Polizia di Stato “Vito Zaccagnino”.

All’evento celebrativo è intervenuta anche una rappresentanza delle Sezioni ANPS di Potenza e Melfi oltre ai Funzionari ed un’aliquota di personale della Questura e delle Specialità.

La commemorazione ha avuto inizio con la resa degli onori da parte del Prefetto e del Questore sulle note del “Silenzio” di ordinanza, seguita da un momento di raccoglimento e preghiera con il Cappellano della Polizia di Stato, Don Giuseppe Tarasco.

Il Questore ha ricordato il valoroso Dirigente di Polizia che durante la sua permanenza a Fiume, prima da responsabile dell’Ufficio Stranieri e poi, nel 1944, come Questore reggente, salvò dal genocidio diverse migliaia di ebrei stranieri ed italiani e per questo fu deportato nel campo di concentramento di Dachau dove morì di stenti il 10 febbraio 1945.

Gli studenti dell’I.C. “A.Busciolano”, intervenuti alla manifestazione, hanno voluto portare un loro contributo con alcune riflessioni sulla figura dell’eroe Palatucci e sui temi delle discriminazioni, concludendo con il canto “Anche tu sei mio fratello”, quale messaggio di amicizia universale, di uguaglianza e condivisione.

Ecco le foto della cerimonia.