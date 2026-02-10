Melfi, “Giornata importante per lo stabilimento Stellantis: prende avvio la produzione della Jeep Compass”. I dettagli

“La giornata di oggi rappresenta un passaggio di particolare rilievo per lo stabilimento Stellantis di Melfi e per l’intero sistema produttivo regionale.

Come annunciato nelle settimane scorse, prende avvio la salita produttiva della Jeep Compass, con l’attivazione di due turni di lavoro nell’Unità Montaggio e tre turni di lavoro nelle Unità di Lastratura, Stampaggio e Plastica”.

Così scrive Francesco Cupparo, assessore allo Sviluppo Economico che aggiunge:

“Contestualmente si registra la ripresa dell’attività in una parte significativa dell’indotto, con il progressivo rientro dei lavoratori e la riattivazione dei flussi occupazionali verso lo stabilimento.

Un segnale concreto che interrompe una fase prolungata di difficoltà e restituisce una prospettiva di continuità produttiva a uno dei principali poli industriali del Mezzogiorno.

L’avvio della salita produttiva della Jeep Compass si inserisce in un percorso industriale più ampio che, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, vedrà a Melfi la messa in produzione della DS7, seguita in autunno dall’avvio produttivo della nuova Lancia Gamma, oltre all’annunciato nuovo modello previsto per il 2028, destinato a consolidare ulteriormente il ruolo strategico dello stabilimento nel panorama automotive nazionale ed europeo.

Il risultato odierno è frutto di un lavoro istituzionale costante, condotto con serietà e senso di responsabilità, attraverso un confronto continuo con l’azienda e con le parti sociali, finalizzato alla tutela dell’occupazione e al mantenimento della capacità produttiva del territorio.

Resta centrale la necessità di rafforzare ulteriormente il percorso di rilancio del sito e dell’indotto.

In tale direzione, la Regione intende innanzitutto sollecitare Stellantis ad assegnare nuove commesse, indispensabili per garantire continuità produttiva, volumi adeguati e prospettive occupazionali stabili lungo l’intera filiera industriale.

La Regione è impegnata a mettere in campo ulteriori strumenti di politica industriale e del lavoro, a partire dalla creazione di un Bacino di prelazione per i lavoratori della logistica e dell’indotto che hanno perso l’occupazione, affinché possano essere prioritariamente riassorbiti nei nuovi processi produttivi e nelle nuove assegnazioni di commessa.

A tale misura si affiancheranno specifici incentivi rivolti alle aziende che, nell’ambito di nuovi insediamenti o ampliamenti produttivi, assumeranno lavoratori provenienti dal Bacino, favorendo una ripresa produttiva inclusiva, equilibrata e socialmente sostenibile.

In questo contesto, appare altresì indispensabile che il quadro delle politiche industriali europee fornisca indicazioni chiare e coerenti sul futuro del settore automotive, al fine di non compromettere i percorsi di investimento e sviluppo avviati sui territori.

La fase che si apre oggi deve rappresentare non solo il rilancio dello stabilimento di Melfi, ma una opportunità strutturale di crescita per l’intera Basilicata.

Le istituzioni regionali continueranno a mantenere un ruolo attivo e vigile, operando con continuità nel confronto istituzionale e industriale, per il bene del lavoro e dei lavoratori lucani e per il consolidamento della ripresa produttiva in corso”.