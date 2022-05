Potenza: “Operazione verità su Acquedotto Lucano. Non vogliamo intervenire con aumenti delle bollette”. Le parole di Bardi

Alcuni giorni fa il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, aveva dichiarato:

“La Regione Basilicata metterà in sicurezza l’Acquedotto lucano per garantire una migliore gestione della risorsa idrica, ma il tema vero è che sprechiamo tantissima acqua, abbiamo invasi utilizzabili solo in parte, troppi organismi di gestione della risorsa, un ente regionale a cui è stata conferita la gestione della sola risorsa idrica con problemi di sostenibilità economico –finanziaria del tutto prevedibili, in definitiva un sistema inefficiente, senza alcun beneficio tangibile in termini di tariffa per i lucani, chiamati anzi a pagare queste inefficienze.

Negli ultimi anni Acquedotto lucano è cresciuto a dismisura in termini di addetti ma resta carente di molte competenze fondamentali.

Un caso esemplare di cattiva politica“.

Ad oggi il Governatore fa sapere:

“Faremo un’operazione verità su Acquedotto Lucano: i cittadini devono sapere come stanno le cose.

Si tratta di una S.p.A. che va rivisitata, perché non è mai stata sostenibile.

Abbiamo ereditato oltre 20 anni di cattiva gestione, ma vogliamo garantirne la continuità e NON vogliamo intervenire con aumenti delle bollette a carico dei cittadini“.

