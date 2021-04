Potenza, Ospedale da campo: “Abuso di Professione a carico di operatori che nulla hanno a che fare con i Professionisti Infermieri”! La denuncia

La Fials di Potenza solleva forte perplessità sul modello organizzativo adottato presso la “Tendostruttura Qatar”:

“A scrivere è il Segretario Provinciale della Fials Giuseppe Costanzo. Riporta forti perplessità giunte alla scrivente in merito all’eventuale ‘abuso di Professione’ a carico di altri operatori che nulla hanno a che fare con le competenze dei Professionisti Infermieri.

A tal proposito contesta l’ASP di Potenza per lo scarso riconoscimento della centralità della Professione Infermieristica e delle specifiche competenze di questi Professionisti, tra le quali quelle di management e gestione delle Risorse Umane e tecnologiche.

Costanzo sottolinea che l’infermiere ha tra le varie competenze relative al profilo professionale anche il coordinamento delle prestazioni assistenziali e del relativo Personale, il monitorare e valutare l’approvvigionamento di materiali e presidi sanitari, il confronto con il personale infermieristico e di supporto (quest’ultimo assente) e vigilare sulla corretta manipolazione e somministrazione dei vaccini anti-COVID-19 ecc..

L’ASP di Potenza coinvolge figure totalmente diverse dall’Infermiere con funzioni, di fatto, di Coordinamento e di Organizzazione e management.

Di conseguenza si chiede l’individuazione di Coordinatori Infermieristici o Infermieri referenti per assolvere alle competenze insite al proprio Ruolo professionale.

Il sindacalista ha posto alla Direzione Generale se gli ‘autisti’ possono svolgere alcune delle seguenti attività:

1) Stabilire il fabbisogno di unità infermieristiche per turno… Turnistica;

2) Decidere e valutare il fabbisogno dei presidi… Approvvigionamento e stima dei fabbisogni…;

3) Individuare modelli organizzativi e stabilire piani di lavoro… Organizzazione;

4) Coordinare il Personale infermieristico nel rispetto delle buone pratiche… Coordinamento.

Il Segretario della Fials, Costanzo, chiede l’individuazione di specifiche figure Sanitarie di coordinamento in modo tale da non continuare con eventuali ‘abusi professionali’ che mai con in un momento di emergenza richiede il rispetto delle competenze di tutti gli Operatori.

Costanzo conclude ed invita la Direzione Generale a modificare l’assetto organizzativo in tempi celeri nel rispetto della Professione Infermieristica”.

