Potenza Calcio: 7 gol nella sfida con il Catania!

Si è appena concluso il match valevole il girone C di Serie C 2020/2021 e che ha visto in campo Catania-Potenza Calcio.

Al 3′ Baclet batte Martinez e porta in vantaggio i rossoblu.

Al 21′ rimonta del Catania: Di Piazza calcia alle spalle di Marcone.

Al 45′ i rossazzurri passano in vantaggio grazie a Calapai.

Al 55′ ancora Di Piazza che mette in rete in seguito a cross di Calapai.

Al 59′ ritroviamo il Potenza grazie a Sandri che, su cross di Coppola, batte Martinez.

Al 68′ Russotto, in rovesciata, aumenta lo stacco del Catania.

A 92′ quinto gol del Catania con Zanchi.

Il match si è così concluso con il risultato finale di 5-2.

Forza Potenza, non mollare.

