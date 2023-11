Potenza, per l’Ospedale uno strumento che aiuterà i guerrieri nati prematuri! Questo il dono speciale della Cucciolo Onlus

Il 17 Novembre in tutto il mondo si festeggia la “Giornata Mondiale della Prematurità”.

Quest’anno il tema principale di questa giornata è “Gesti semplici – GRANDI RISULTATI. Contatto immediato pelle a pelle per ogni neonato ovunque” visto nell’ottica della prematurità come una vera e propria terapia, sostenendo l’importanza del contatto pelle a pelle tra il bambino e mamma e papà, come parte integrante della cura per i bambini ricoverati nella Terapia Intensiva Neonatale.

In occasione di questa giornata la Cucciolo Onlus è lieta di comunicare che è pronta a ripartire con l’organizzazione di eventi per celebrare questa importante giornata e ha organizzato una golosa raccolta fondi…con un piccolo contributo ricevere un delizioso panettone artigianale e sosterrete l’Associazione per l’acquisto di attrezzature da donare al reparto di Neonatologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza.

Il 17 Novembre alle ore 15:30 presso l’U. O. DI Neonatologia dell’ospedale San Carlo di Potenza, ci saranno i saluti:

del Direttore Generale Dr. SPERA GIUSEPPE,

del Primario Dott.ssa SIMONA PESCE,

delegazione del POTENZA CALCIO.

L’Associazione Cucciolo donerà al reparto una LAMPADA PER FOTOTERAPIA E IPORTERMIA, contributo per CORSO RIANIMAZIONE NEONATALE per gli operatori del reparto e consegna di un piccolo pensiero per i genitori dei bambini ricoverati presso il reparto.

Nel pomeriggio presso la sede dell’Associazione Cucciolo, in Piazza Albino Pierro n. 13 a Potenza, sarà organizzata una merenda solidale con animazione, laboratori creativi e tanto divertimento per tutti i bambini.

Il 18 Novembre presso la sede dell’Associazione è previsto il CORSO DI BLSD con rilascio attestato e nel pomeriggio dalle ore 18:30 merenda solidale per tutti i bambini.

L’Associazione fa sapere:

“Abbiamo inoltre invitato i comuni della regione ad illuminare di viola i loro monumenti e speriamo che il nostro invito sia stato accolto da molti di loro.

Chiunque desidera sostenerci può farlo mediante donazione su c/c IT38K0878404200010000025333 o presso la sede dell’Associazione, mediante contributo 5×1000 nella dichiarazione dei redditi e infine con le nostre bomboniere solidali”.

Di seguito le locandine con i dettagli.