Potenza: progetto per la vita indipendente in favore di persone con disabilità. Ecco dove fare domanda

Il Comune di Potenza comunica che anche per l’anno 2022 è stato finanziato il Progetto per la vita indipendente in favore di persone con grave disabilità fisica, intellettiva, sensoriale, di età compresa tra i 18 e i 64 anni:

“Possono presentare istanza di finanziamento di un Progetto per la vita indipendente le persone con grave disabilità fisica, intellettiva, sensoriale, con capacità di esprimere direttamente o attraverso un amministratore di sostegno o in mancanza attraverso i familiari la propria volontà, in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza nel Comune di Potenza;

2. età compresa fra 18 ed i 64 anni;

3. certificazione di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992;

4. valore ISEE socio-sanitario 2022 del richiedente non superiore a € 40.000,00;

5. contratto di lavoro stipulato con l’assistente personale o dichiarazione in cui il richiedente (o un amministratore di sostegno o un familiare) dichiara che intende avvalersi, a titolo oneroso, di un assistente personale;

6. non fruire dei contributi economici, di seguito specificati, erogati dalla Regione Basilicata:

– per l’assistenza ai malati in stato vegetativo e stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico;

– per l’assistenza ai malati di SLA;+

– per l’assistenza ai disabili gravissimi.

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, possono essere trasmesse entro le ore 12:00 del 12/05/2022 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica al seguente link:

https://serviziadomanda.resettami.it/potenza/

Per la compilazione della domanda (Allegato A generato direttamente su piattaforma) e l’elaborazione del Progetto di Vita Indipendente (Allegato B) i richiedenti possono avvalersi del supporto dell’Ufficio Cortesia (0971 415785)“.

