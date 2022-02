Coronavirus Italia, quattro regioni a rischio: ecco il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità

Rt in calo rispetto alla scorsa settimana; stessa cosa anche per l’incidenza settimanale anche se quattro regioni risultano essere a rischio alto e 16 a basso rischio.

Buone notizie per la Basilicata che, come anticipato da Gimbe, vede un calo dei nuovi casi e ancora sotto soglia di saturazione i posti in terapia intensiva.

È quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus,

L’incidenza settimanale a livello nazionale scende a 962 ogni 100.000 abitanti nella settimana 4-10 febbraio, contro i 1362 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente.

Giù anche l’indice Rt, pari a 0,89 (range 0,79 – 1,02), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (0.93) e al di sotto della soglia epidemica.

Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,86 (0,85-0,88) al 1/2/2022 vs Rt=0,89 (0,88-0,9) al 25 gennaio.

La situazione migliora anche per le terapie intensive.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 13,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 10 febbraio) vs il 14,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 3 febbraio).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 26,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 10 febbraio) vs il 29,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 3 febbraio).a

