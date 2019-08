Potenza: in provincia 1159 verbali per multe di oltre 157000 euro! I Carabinieri…

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i reparti dipendenti, quali i Comandi di Compagnia e Stazione, capillarmente distribuiti sul territorio di competenza, con l’ausilio delle componenti di specialità dell’Arma, per l’intero arco estivo, sta intensificando i controlli preventivi in materia di circolazione stradale, finalizzati ad assicurare maggiore sicurezza per i numerosi utenti che percorrono le varie vie di comunicazione.

Iniziativa tesa a scongiurare il più possibile anche i sinistri stradali, sovente dovuti ad eccessi di velocità, incaute manovre di sorpasso, disattenzioni nel mentre ci si trova alla guida, quali l’uso del telefonino od il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, oltre che casi di uso/abuso, in tali circostanze, nell’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.

In tale ottica, pertanto, occorre attuare specifiche misure che possano contrastare efficacemente e tempestivamente indebite condotte, tali da poter arrecare nocumento anche a terzi, motivo per cui i Carabinieri sempre più stanno presidiando, mediante appositi servizi d’istituto, le principali arterie viarie, incroci e i più significativi punti di snodo stradale.

Emblematico l’esito di tali attività condotte dall’inizio dell’anno, in cui i militari della Benemerita hanno contestato, nello specifico ambito, numerose violazioni alle norme sulla circolazione stradale elevando, complessivamente, 1159 verbali, per una somma totale di 157.543 euro, tra i quali:

727 dovuti al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del conducente e/o passeggero, per un ammontare di 60.341 euro;

318 a causa dell’uso, durante la guida, del telefono cellulare, per un importo complessivo di 54.526 euro;

79 concernenti l’abuso di sostanze alcoliche, occasioni nelle quali sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria altrettante persone, provvedendo al ritiro dei documenti di guida, nonché contestando sanzioni per un totale di 42.976 euro;

35 riguardanti l’assunzione di sostanze stupefacenti, motivo per cui sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria lo stesso numero di soggetti che si erano posti alla guida di veicoli in tali condizioni, col conseguente sequestro della droga rinvenuta.

Analogamente, nei giorni a venire, soprattutto nei fine settimana, in cui sempre più massiccia risulterà essere la presenza di cittadini e turisti nel potentino, i Carabinieri proseguiranno nello svolgimento dei mirati servizi, di modo da poter rendere ancor più sicura, sotto tale profilo, anche la parte finale della stagione estiva.