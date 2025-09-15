Potenza ricorda Stefano Benni: i suoi libri strumento essenziale per capire i nostri tempi. L’iniziativa

Il 9 settembre è morto Stefano Benni.
Scrittore, drammaturgo, autore e giornalista, i suoi libri contrassegnati da humor e profondità sono uno strumento essenziale per capire i nostri tempi.
Per ricordarlo in campo anche il Polo Bibliotecario Potenza che fa sapere:
“Noi “comici spaventati lettori” vogliamo ricordarlo attraverso una lettura pubblica, accogliendo il bellissimo invito di suo figlio scritto sulla sua pagina facebook.
Chiunque abbia letto un suo libro può unirsi al gruppo di lettura improvvisato e leggere insieme a noi il brano, la frase, la poesia che trova più significante, divertente, profonda.
Vi aspettiamo in biblioteca mercoledì 17 settembre alle 17.15“.
Di seguito la locandina con i dettagli.