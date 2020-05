Potenza, trasporto scolastico: aperte le iscrizioni. Ecco fino a quando è possibile presentare la domanda

Il Comune di Potenza, tramite avviso pubblico, comunica che:

“dal 22 Maggio 2020 al 22 Giugno 2020 sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, per l’anno scolastico 2020/2021.

Il modulo della domanda può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune: www.comune.potenza.it area tematica ‘EDUCAZIONE E SCUOLA’ –sottosezione ‘TRASPORTO SCOLASTICO’ ed è anche possibile ritirarlo, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:30, presso il Mobility Center in via Nazario SAURO all’ingresso al piano terra.

Alle istanze debitamente compilate e sottoscritte deve essere allegata la copia del documento di identificazione in corso di validità e copia dell’ISEE, se si vuole usufruire delle tariffe agevolate.

Le domande priva della documentazione ISEE, in corso di validità, comporterà il pagamento dell’importo previsto alla fascia massima, si potrà rivedere l’importo da pagare e l’adeguamento alla fascia corrispondente all’ISEE il mese successivo alla presentazione del documento.

La presentazione delle istanze può avvenire mediante pec all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.potenza.it, oppure presentata presso l’Ufficio Protocollo dell’ENTE entro le 18:00 del 22 giugno 2020.

Non verranno prese in considerazioni le domande delle famiglie che nell’anno 2019/2020 e negli anni precedenti, non risultano in regola con i pagamenti delle tariffe previste per il servizio erogato.

L’istanza potrà essere rivolta oltre che per la scuola più vicina all’abituale abitazione anche per una scuola diversa a condizione che vi sia la disponibilità di posti a sedere sui mezzi e non vi siano variazioni nei percorsi stabiliti dal piano annuale del trasporto scolastico.

Le domande che perverranno in ritardo verranno accettate solo a seguito di un iter formale di valutazione del singolo caso da parte del Comune, in relazione alla disponibilità dei posti liberi e seguendo l’ordine di presentazione al protocollo dell’Ente.

Per l’anno scolastico 2020/2021 l’Amministrazione, a seguito dell’emergenza Covid 19 si riserva di apportare modifiche all’organizzazione del servizio di trasporto scolastico secondo le direttive che verranno emanate dal Governo, opportunamente comunicate ai fruitori.

Si precisa che gli utenti, che si avvalgono delle previste tariffe agevolate, sono obbligati a presentare il nuovo ISEE improrogabilmente entro il 31 gennaio 2021, per non essere immessi nella fascia massima di pagamento.

Nel caso di due o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare che usufruiscono del servizio si applicano le seguenti modalità:

• Primo figlio tariffa in base al valore ISEE;

• Dal secondo figlio la tariffa è pari al 50% di quanto previsto dal valore ISEE;

si chiarisce che dagli importi verranno detratti i giorni di effettiva chiusura degli istituti scolastici: per le vacanze natalizie, pasquali ed eventualmente per i giorni di chiusura a seguito di ordinanza emessa dal Sindaco, quindi verranno calcolati in trentesimi rispetto alla tariffa mensile, come da Regolamento Comunale vigente approvato con delibera di Consiglio Comunale n.29 del 30 aprile 2020.

Per chi presenta la domanda di iscrizione dopo il 31 gennaio 2021 la tariffa è pari al 50% di quella prevista per l’intero anno in funzione della fascia di appartenenza per la scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, mentre per la scuola d’Infanzia verrà aggiunto il mese di giugno.

Le somme da pagare sono stabilite dalla delibera di Giunta Comunale n. 59 del 12/02/2020 e dovranno essere corrisposte secondo il seguente calendario:

prima rata pagamento entro il 31 dicembre;

seconda rata pagamento entro il 30 marzo;

terza rata pagamento entro il 31 maggio.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sarà possibile, solo previo appuntamento telefonico, recarsi presso l’Ufficio Diritto allo Studio sito in via Nazario SAURO (Mobility Center) il Lunedì ed il Mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13.00, contattando il seguente numero di telefonico 0971 415119. o inviando una mail alla casella di posta elettronica trasportoscolastico@comune.potenza.it”.

