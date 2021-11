Potenza, visite cardiache gratuite: ecco i dettagli della campagna di prevenzione

Il Comandante del Corpo Soccorso Emergency Basilicata, Dott. Salvatore Azzato, esprime soddisfazione al termine di un’iniziativa che il giorno 18 Novembre lo ha visto alle prese, presso il Comandante Regionale (ubicato in via Sanremo 149) a Potenza, con un gran numero di visite cardiache con annesso “ECG” il tutto in maniera GRATUITA:

“Questa la nostra “mission”: dare senza chiedere.

Già siam proiettati a Gennaio, ove riprenderemo la ‘DOMENICHE DELLA SALUTE’, con numerosi specialisti si doneranno alla Comunità Potentina e non solo.

Avremo consulti PEDIATRICI; ORTOPEDICI e CARDIOLOGICI.

Non possiamo che ringraziare il nostro dirigente medico Dr. Giuseppe COLANGELO per l’estrema professionalità acclamata”.

Ecco alcune foto della giornata.

