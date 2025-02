“Ruoti per la Pace”, un progetto per diffondere un messaggio universale: l’unità tra gli esseri umani come primo passo verso un mondo più giusto e armonioso. I dettagli

Il Comune di Ruoti, sotto la guida del sindaco Franco Gentilesca con la sua amministrazione, si distingue per un impegno tangibile e autentico nella promozione della pace e della solidarietà internazionale.

Spiega l’amministrazione:

“Un impegno che non si traduce solo in parole, ma in azioni concrete, capaci di toccare cuori e abbattere confini.

La storia di Ruoti è quella di un paese che, pur nelle sue dimensioni contenute, ha vissuto nei secoli numerosi cambiamenti politici, sociali e culturali.

Dalle sue origini sannitiche e romane, passando per il periodo medievale e rinascimentale, fino ad arrivare ai feudi e al periodo moderno, Ruoti ha conservato una ricca eredità storica.

I reperti archeologici e le scoperte effettuate nel corso del Novecento sono testimonianze preziose di questa lunga e affascinante storia.

Ruoti rappresenta non solo un luogo di grande valore storico, ma anche un’importante testimonianza della cultura lucana e delle tradizioni, con l’abito tradizionale, i canti, le danze e la musica popolare, che ancora caratterizzano il territorio, con la sua cucina tipica e le feste popolari che animano il paese durante l’anno.

Il paese è caratterizzato da un paesaggio montano e da un ambiente naturale ricco di verde, con paesaggi incontaminati e sentieri naturali che lo rendono una meta ideale per chi cerca tranquillità e bellezza naturale.

Incastonato tra le colline lucane, con panorami mozzafiato che si estendono sulle valli circostanti, con la presenza di boschi e vigneti contribuisce a creare un’atmosfera unica, che mescola la quiete della natura con l’eco di secoli di storia.

Infatti il territorio di Ruoti si distingue per la presenza di due Zone Speciali di Conservazione (ZSC), già proposte come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) nell’ambito della Rete Natura 2000, per il loro elevato valore ambientale e naturalistico.

La ZSC Abetina di Ruoti, questa zona è particolarmente significativa per la presenza di popolazioni relitte di abete bianco (Abies alba), hanno un’importanza cruciale per la conservazione del germoplasma, rappresentando una testimonianza delle antiche foreste che un tempo ricoprivano l’Appennino meridionale.

E la ZSC Monte Li Foi, che si distingue per le sue asperità e rupi isolate, che rappresentano una delle frange più differenziate e caratteristiche dell’Appennino lucano.

L’area è rilevante per la conservazione della biodiversità e per il suo ruolo ecologico nella regione biogeografica mediterranea.

Rappresentano una risorsa fondamentale per il turismo naturalistico, offrendo opportunità per escursioni, ricerca scientifica e conservazione del paesaggio.

Ruoti non è solo un paese da visitare per le sue bellezze naturali e artistiche, ma anche un luogo che invita alla riflessione sulla storia e sulle radici culturali di una comunità che ha saputo preservare il proprio patrimonio nel tempo.

Fiore all’occhiello di questa missione è senza dubbio il progetto “Ruoti per la Pace”, un’iniziativa nata in collaborazione con la Fondazione 5P, che incarna un messaggio universale: l’unità tra gli esseri umani è il primo passo verso un mondo più giusto e armonioso.

Nel novembre 2024, la voce di Ruoti ha risuonato fino a Piazza San Pietro, quando una delegazione composta dal sindaco, dal vicesindaco, dai docenti e dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Michele Carlucci ha partecipato a un’udienza generale con il Santo Padre.

In quell’occasione, gli studenti hanno presentato “Sogno di pace”, un brano che racchiude il loro desiderio di un domani senza conflitti, realizzato con la collaborazione del dirigente scolastico Rispoli.

Un momento di intensa emozione, di riflessione profonda sui diritti dei più giovani, sull’importanza dell’inclusione e sulla necessità di coltivare la speranza anche nei contesti più difficili.

Ma “Ruoti per la Pace” non è semplicemente un’idea… È un vero motore di cambiamento!

Lo dimostra l’adesione all’iniziativa “We Play For Unbroken”, che sostiene il padiglione Unbroken dell’Ospedale di Leopoli, un luogo di cura e rinascita per soldati, giovani e bambini mutilati o feriti dal conflitto in Ucraina.

Un gesto che travalica i confini nazionali per tendere la mano a chi soffre, dando concretezza alla parola solidarietà.

Il vicesindaco Maria Troiano ha saputo tradurre l’anima del progetto in una metafora potente: il nome “Ruoti per la Pace” è l’immagine di un mondo in cui ogni ruota gira armoniosamente con le altre, in un movimento sinergico che unisce le radici di una piccola comunità a un impatto globale.

Attraverso queste iniziative, Ruoti si erge a simbolo di come anche una piccola realtà possa portare nel mondo valori universali, trasformandosi in un faro di speranza e di impegno concreto.

La pace non è affatto un concetto astratto, ma è una responsabilità collettiva che, grazie a iniziative come questa, diventa azione, dialogo e futuro”.

Ecco le foto.