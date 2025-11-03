S. Severino Lucano piange la scomparsa del Dott. Rocco Orofino: “i bambini lo adoravano e lui adorava loro”. Il ricordo

S. Severino Lucano, stamattina si è svegliata con una notizia dolorosa ed inaccettabile davvero: la scomparsa del Dott. Rocco Orofino.

Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo ricorda così:

“Un figlio di questa comunità, che ha dato tanto ai suoi compaesani.

Si è sempre prodigato per il bene di tutti, dei bambini in particolare.

Da Pediatra ha offerto aiuto e sostegno a quanti ne avessero bisogno.

In paese, le persone sono incredule e addolorate allo stesso tempo.

C’è tanta emozione.

Un amico, un fratello, una persona buona e gentile, sempre umile, nonostante la sua professionalità e gli incarichi nella Sanità lucana, lui è rimasto per tutti, un semplice cittadino di San Severino Lucano.

Dotato di grande intelligenza, buonumore ed ironia che gli permettevano di scherzare tranquillamente con gli altri, dal giovane al signore più grande, e nello stesso tempo di poter parlare dei problemi dei piccoli territori, della sanità locale, passando quindi a temi più importanti.

L’amico di tutti, così era per noi compaesani, capace di comprendere ogni bisogno, di metterti a tuo agio.

Se poi lo incontravi in Ospedale, dove prestava servizio, a Chiaromonte, lì ci si poteva rendere conto della sua grandezza professionale.

Responsabile della UOSD Servizio Territoriale e Pediatria Sociale a Chiaromonte oltre a questo era delle Cure Palliative Pediatriche Domiciliari e dell’ Hospice Pediatrico “Il Sentiero delle Fiabe” di Lauria.

Quanta sofferenza hanno visto i suoi occhi, a quanti bambini ha dovuto alleviare il dolore.

Tutto questo faceva parte di lui, un uomo buono, che amava la vita, soprattutto quella dei più piccoli, ed avrebbe fatto di tutto per regalarli ogni bene.

Tante famiglie, oggi, si sentono “orfane” perché hanno perso il loro Pediatra di fiducia, un padre per i loro figli, ma soprattutto una persona molto disponibile ad ogni ora, in ogni momento.

I bambini lo adoravano e lui adorava loro.

C’è tanto dolore, proprio non si riesce ad accettare che un punto di riferimento ed orgoglio di tutto il paese, venga a mancare.

Tutto questo fa veramente male.

Ci sentiamo tutti un po’ più soli e pensando ai suoi cari, siamo vicini a loro, alla moglie ai figli, ai fratelli ed alla sorella.

In particolare, vogliamo manifestare tutto il nostro affetto e cordoglio al Vescovo S.E.R. Mons. Vincenzo Carmine Orofino.

Personalmente, mi piace ricordarlo mentre sorride, ad una delle mie battute, come capitava quando ci salutavamo.

Ho sempre pensato che il suo sorriso meraviglioso e contagioso, fosse l’espressione della gioia, di chi fa il proprio dovere, di chi lotta.

Insomma l’essenza di un uomo per bene di San Severino Lucano”.

Fa sapere il sindaco e l’amministrazione comunale che i funerali si svolgeranno Mercoledì alle 10:30 nella Chiesa di San Severino Lucano.

Ci stringiamo al dolore dei familiari per la triste perdita.