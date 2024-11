Sant’Arcangelo pronta a ricordare i Caduti nelle missioni internazionali per la pace. Il programma della giornata

La comunità di Sant’Arcangelo si stringe nel ricordo del Sottotenente Filippo Merlino e di tutti i Caduti nelle missioni internazionali per la pace.

In occasione della Giornata del Ricordo, istituita con la legge del 12 novembre 2009 n. 162 in coincidenza con l’anniversario della strage di Nassiriya, il Comando Legione Carabinieri “Basilicata” e l’amministrazione comunale di Sant’Arcangelo si sono fatti promotori di una solenne commemorazione per onorare il sacrificio di chi ha donato la vita per la pace.

Oggi, a partire dalle ore 16:30, presso la Chiesa di San Giuseppe Operaio, si celebrerà la Santa Messa in suffragio delle vittime.

Celebrazione che culminerà con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi del Monumento ai Caduti, eretto in quella Piazza Filippo Merlino, intitolata al valoroso Sottotenente caduto a Nassirya nell’attentato terroristico portato alla base “Ponente”.

La giornata proseguirà presso la sala teatro polifunzionale, dove la Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” terrà un concerto in onore dei Caduti.

La figura del Sottotenente Merlino, originario di Sant’Arcangelo, rappresenta un simbolo di coraggio e abnegazione per l’intera comunità.

La sua tragica scomparsa nella strage di Nassiriya ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi concittadini che, ogni anno, si riuniscono per ricordarlo e onorare la sua memoria.

La partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Castronuovo” sottolinea l’importanza di trasmettere alle giovani generazioni i valori di pace, solidarietà e rispetto per le Istituzioni che la memoria del loro illustre concittadino incarna come Uomo e come Carabiniere.