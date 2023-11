Satriano di Lucania si prepara per le celebrazioni di San Rocco! I dettagli

La festa dedicata a san Rocco è la principale e più importante manifestazione religiosa di Satriano in Basilicata e si tiene annualmente il 16 Maggio, il 16 agosto e il 16 dicembre.

È annoverata tra le più famose e influenti celebrazioni civili e liturgiche della Valle del Melandro e di tutta la regione.

L’elevazione di San Rocco a patrono dell’allora Pietrafesa risale, come si legge in un atto notarile ritrovato nell’archivio di Stato di Potenza, al 22 ottobre del 1656 quando il governo cittadino e la popolazione ritennero di essere stati preservati dalla terribile pestilenza diffusasi in quel periodo grazie all’intercessione del Santo francese.

Da quel momento la venerazione del famoso pellegrino proveniente da Montpellier, è stata motivo di forte coinvolgimento popolare che ha spinto in passato e continua a spingere ancora oggi grandi masse di fedeli, turisti e pellegrini.

La notte del 16 dicembre del 1857 un violento terremoto colpì la zona di Satriano senza però arrecare gravi danni agli edifici e alla popolazione.

I satrianesi e gli abitanti dei paesi limitrofi attribuirono la salvezza a un intervento divino e quindi si riversarono in chiesa per ringraziare San Rocco.

Da quel momento, ogni anno, la sera del 16 dicembre si celebra una messa solenne per rendere grazie a San Rocco.

Dopo le prime due ricorrenze la comunità, a quasi un mese di distanza, si prepara a celebrare l’evento.