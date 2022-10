Sicignano-Potenza, Basentana, Potenza-Melfi, Tito-Brienza: “cantieri aperti da anni e in continuo stato di precarietà”! La richiesta all’Unione Europea

L’eurodeputata della circoscrizione Sud Chiara Gemma ha presentato un’interrogazione alla Commissione Ue per porre l’attenzione sui problemi della viabilità in Basilicata e sull’utilizzo dei fondi europei e del Pnrr per far fronte alle gravi carenze infrastrutturali della regione.

È scritto nell’interrogazione:

“Il complesso sistema dei collegamenti fra la regione Basilicata e il resto del Paese sconta un pesantissimo quadro di perduranti ritardi e di inefficienze nell’ammodernamento e sviluppo della rete viaria regionale.

L’attuale assetto presenta molte carenze e limiti strutturali, funzionali e organizzativi, che generano situazioni di estrema criticità e gravi disagi per l’assenza di adeguati collegamenti stradali sulla trasversale Sud che collega i maggiori punti di interesse della Basilicata, al Tirreno, allo Jonio e all’Adriatico, problematiche che coinvolgono e riguardano anche le regioni Puglia, Campania e Calabria.

Tutto questo è aggravato dai cantieri aperti da anni e in continuo stato di precarietà su numerose arterie lucane e in particolare sulle strade statali:

Raccordo Sicignano-Potenza,

Basentana,

Potenza-Melfi,

Tito-Brienza,

Appia e Tirrena Inferiore.

Alla luce di quanto esposto, Gemma ha chiesto alla Commissione Ue di far sapere se è a conoscenza di tale situazione e se ha intenzione di avviare un’indagine conoscitiva per valutare gli investimenti, le modalità e la trasparenza di un eventuale utilizzo dei fondi europei strutturali e del Pnrr in merito alle questioni elencate e agli interventi relativi alle opere citate, verificando il rispetto dei cronoprogrammi relativi ai tempi di esecuzione dei lavori previsti o da programmare in Basilicata“.

