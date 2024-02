Stellantis: “per Melfi convocare il tavolo ministeriale come da impegni del ministro Urso”. La richiesta

Si sono svolte nella giornata odierna, sul primo e secondo turno, le assemblee nello stabilimento Stellantis.

Spiegano FIM UILM FISMIC UGLM:

“Le assemblee sono state convocate da FIM UILM FISMIC e UGLM per condividere insieme ai lavoratori in primis il riconoscimento della premialità per i dipendenti Stellantis che quest’anno, grazie al CCSL, ha visto un aumento in paga base dell’11% nei primi due anni e una premialità, che sarà erogata nel mese di aprile, di circa 2000 euro.

Ma sono emerse dai lavoratori le preoccupazioni produttive ed occupazionali, ma soprattutto il grido di allarme nei confronti dei governi nazionali ed europei che ad oggi ancora non hanno una strategia vera per affrontare un cambiamento epocale legato alla transizione verso l’elettrico.

Per Melfi bisogna, come da nostra richiesta, convocare un tavolo del distretto dell’automotive di Melfi perché, lo ribadiamo ancora una volta, l’unicità del distretto di Melfi va salvaguardata.

Pertanto attendiamo in tempi brevi una convocazione del tavolo ministeriale come da impegni del ministro Urso.

Non arretreremo un millimetro, avanti!”.