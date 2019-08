The Kolors in concerto in Basilicata!

Il loro è uno dei concerti più attesi dell’intera estate.

Il tour è iniziato a Giugno ma continuerà fino al mese di Settembre.

Stiamo parlando dei “The Kolors”, pronti a dare spettacolo Lunedì 19 Agosto 2019, dalle ore 21:00, sul lungomare di Nova Siri.

Per l’occasione, è stata allestita una grande arena pronta ad accogliere tutti i fan, ai quali sarà garantito l’ingresso gratuito.

Il gruppo sarà presente anche a Viggiano in occasione dei festeggiamenti per la Madonna Nera.

Musicisti con un background pazzesco, con il “The Kolors Summer Tour 2019” portano in scena, sia nelle piazze italiane che nei club di tutta la penisola, i loro tormentoni estivi e non solo: i fan più sfegatati potranno godersi pezzi come Crazy, Love, Everytime, My queen, pezzi in lingua italiana come Frida, Come le onde, Pensare male e la scatenatissima Why don’t you love me?

Non mancherà spazio per reinterpretare grandi classici della canzone italiana, come il brano Il Mondo, riproposto nella versione suonata all’Ariston qualche anno fa.

Siete pronti a vivere il tour estivo dei The Kolors?