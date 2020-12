Tratta Battipaglia–Potenza: sospesa la circolazione! I dettagli

Oggi, 9 Dicembre 2020, sarà sospesa la circolazione dei treni sulla linea Battipaglia – Potenza.

Il provvedimento è conseguente all’allerta rossa diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile che, considerato il peggioramento delle condizioni meteorologiche in atto, ha innalzato l’allerta al massimo livello nelle zone attraversate dalla linea ferroviaria, soggette a dissesto idrogeologico.

Per garantire la mobilità potranno essere attivati servizi sostitutivi con autobus in relazione alla percorribilità in sicurezza delle strade.

Maggiori informazioni saranno disponibili nelle stazioni e sui canali informativi on line del Gruppo FS.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)