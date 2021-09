Treni Potenza-Foggia, con la riapertura delle scuole 62% di viaggiatori in più: previsti bus di rinforzo! I dettagli

Nella mattinata odierna in Basilicata i treni in viaggio nelle ore della fascia scolastica hanno registrato un incremento del 62% dei viaggiatori rispetto allo scorso lunedì 6 Settembre.

L’occupazione, per ciascun convoglio, è stata di oltre il 42% considerando il riempimento all’80 % secondo quanto previsto dalle norme in vigore per il trasporto regionale.

Fa sapere Trenitalia che, in accordo con la Regione e le Prefetture lucane, supporterà l’offerta dei treni a vocazione “scolastica” con bus di rinforzo soprattutto nella tratta Possidente – Potenza, sulla linea Potenza-Foggia.

Potenziati anche i servizi di assistenza clienti, nelle ore di maggiore frequentazione studentesca, nelle stazioni di:

Potenza Centrale,

Potenza Superiore,

Avigliano Lucania,

Possidente.

