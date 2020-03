Università della Basilicata: “chiusura dell’Ateneo per sanificazione ambienti”

Una nota dell’Unibas fa sapere:

“Due docenti dell’Università della Basilicata sono risultati positivi, con lieve sintomatologia, al tampone Covid-19: i due docenti sono attualmente in osservazione domiciliare continua, i casi sono stati presi in carico e sono monitorati in sicurezza dalle competenti autorità sanitarie, che hanno avviato altresì la prevista indagine epidemiologica.

Per garantire le condizioni di sicurezza, l’Ateneo provvederà alla completa sanificazione degli ambienti in tutte le sue sedi, così come concordato con l’Asp.

A tale scopo l’Ateneo resterà chiuso dalle ore 14.00 di oggi (venerdì 6 marzo 2020) fino a mercoledì 11 marzo 2020 compreso.

L’Autorità Sanitaria locale, nella persona del Direttore Sanitario, è parte integrante del Comitato emergenza Coronavirus di Ateneo, che continuerà ad operare, e provvederà a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori decisioni sui canali ufficiali dell’Unibas”.