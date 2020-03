Potenza, eventi culturali: questo l’avviso del Comune

Con riferimento alle misure contenute nel DPCM 4.3.2020, dirette a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si comunica che fino al 3 aprile 2020 nessuno degli eventi già programmati o in corso di definizione potrà tenersi all’interno dei ‘contenitori’ culturali comunali, in quanto in tali locali non sarebbe possibile garantire il rispetto della prevista distanza di sicurezza.

Si ritiene altresì opportuno sospendere, per il medesimo periodo, il rilascio di autorizzazioni e/o patrocini finalizzati alla realizzazione di manifestazioni, eventi e spettacoli, anche se programmati in data successiva al 3 aprile 2020, che contemplino o meno l’utilizzo dei contenitori culturali comunali.