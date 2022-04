Vaccino Covid, Ricciardi: “Autunno difficile, nuova dose per tutti”. Cosa ne pensate?

È partita da pochi giorni la somministrazione della quarta dose anti-Covid a over 80 e fragili, mentre si sta valutando quando e se somministrare una nuova dose all’intera popolazione.

Ne ha parlato, intervistato dal quotidiano “Il Messaggero”, il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza:

“L’autunno sarà un momento delicato e difficile, con le condizioni favorevoli al virus, per cui sarà necessaria una nuova dose per tutti: si spera di avere vaccini onnicomprensivi, e quando arriveranno sarà consigliabile un richiamo per tutti.

Molto probabile che i dati consiglino le mascherine non solo al chiuso ma anche all’ aperto negli assembramenti”.

Il direttore dell’Aifa ha spiegato chi dovrà ricevere il vaccino contro il Covid dopo l’estate e quale tipologia gli sarà somministrata:

“Il vaccino sarà adattato.

Preferiamo chiamarla seconda dose di richiamo e non quarta dose.

Avremo il richiamo autunnale come richiamo annuale.

La decisione da assumere è se rivaccineremo tutta la popolazione, come è stato, o ci limiteremo a ultracinquantenni e ultrasessantenni con un po’ di modelli e modellistiche e di nuovo uno spirito europeo e magari anche globale.

Probabilmente l’orientamento è di occuparci di questa metà della popolazione.

Sarà un vaccino verosimilmente adattato alle nuove varianti, più efficace, con o senza anti-influenza nella stessa iniezione perché questo punto è ancora da decidere.

Vaccini adattati, con o senza anti-influenza incorporato nello stesso vaccino, sicuramente sì, sono in fase avanzata di sviluppo e le tecnologie a Rna consentono una più rapida capacità di aggiornamento del vaccino stesso”.

