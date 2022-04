Basilicata, bandi per assunzioni nella Pubblica Amministrazione: “Lucani costretti a estenuanti trasferte, dispendiose in termini economici e di stanchezza fisica”. La richiesta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli:

“Il Dipartimento della Funzione Pubblica negli ultimi mesi ha bandito una serie di concorsi per rafforzare la pubblica amministrazione nelle Regioni del Mezzogiorno.

Per svolgere le prove, i lucani sono stati costretti a raggiungere le sedi concorsuali in Puglia ed in Campania con un aggravio di costi non indifferente.

A tal proposito, ho presentato una interrogazione al Presidente della Giunta regionale chiedendo quali iniziative intenda intraprendere, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di individuare anche nel territorio della Regione Basilicata una sede che consenta ai cittadini lucani di poter svolgere nella propria Regione i prossimi concorsi pubblici del RIPAM/FORMEZ nonché altre prove concorsuali.

I cittadini lucani hanno il giusto diritto di partecipare alle diverse opportunità di lavoro che il Governo mette a disposizione, senza essere sottoposti ad estenuanti trasferte, dispendiose in termini economici e di stanchezza fisica.

Ora, tocca al Presidente Bardi farsi carico della questione e, d’intesa con i Ministeri competenti, trovare la soluzione più opportuna nell’interesse dei tanti lucani che aspirano ad un meritato posto di lavoro”.

