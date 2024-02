A Brienza vola alto il ricordo di Peppino Impastato, l’attivista ucciso dalla criminalità organizzata. L’evento e le foto

Martedì 30 gennaio 2024 il Comune di Brienza ha organizzato la Giornata della Legalità con Giovanni Impastato, fratello di Peppino.

Per l’Amministrazione si è trattato di:

“Un incontro pieno di spunti e di stimoli per tutti noi.

Grazie a Giovanni Impastato per averci onorato della sua presenza e per l’impegno di ritornare tra noi non appena sarà terminato l’iter di intitolazione della pineta a Peppino Impastato.

Una copia del libro ‘Mio fratello. Tutta una vita con Peppino’, autografata dall’autore, è presente anche nella biblioteca comunale Mariano Collazzo.

Grazie ai ragazzi dell’Istituto Tecnico Economico “Antonio Falce” Brienza e Mimmo Parrella che hanno dialogato con l’autore e a tutti coloro che sono intervenuti.

Grazie a Giuseppe Semeraro per l’organizzazione”.

Ecco le foto.