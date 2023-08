A Muro Lucano installato e inaugurato un carrello utilizzato dai minatori di Marcinelle: i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Giovanni Setaro, Sindaco della Città di Muro Lucano:

“A distanza di un anno dalla mia visita in Belgio, oggi, abbiamo installato e inaugurato in via Castello un carrello utilizzato dai minatori di Marcinelle donato alla comunità murese dall’Associazione Muro Lucanese di Charleroi e dall’Associazione Amicale des Miners des charbonnages de Wallonie per volontà del Cavaliere Vincenzo Mentino.

Il carrello è la testimonianza storica della tragedia della miniera del Bois du Cazier dell’8 agosto 1956 che ha segnato per sempre la storia nazionale ed europea.

L’Italia ha pagato il prezzo più alto di quella tragedia.

Dei 262 minatori vittime del disastro, infatti, 136 erano nostri connazionali.

Avevano deciso, con sofferenza e dolore, di abbandonare la Patria per emigrare in Belgio.

Italiani affamati di futuro che lasciarono i loro cuori nella nostra Italia ed offrirono braccia, gambe e muscoli alla meravigliosa terra belga dove trovarono lavoro ma anche la morte.

La loro luce non si è spenta e risplende nel ricordo e nella riconoscenza tributati loro dalla comunità nazionale.

Dalle ore 17:00 di oggi e fino al giorno 10 agosto, sarà possibile visitare una mostra dedicata presso il Chiostro Comunale in Piazza Don Minzoni”.a

