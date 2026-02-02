A Potenza e provincia alta l’attenzione della Polizia di Stato! Ecco i controlli

Nel mese di gennaio 2026 sono stati emessi dal Questore della provincia di Potenza, Raffaele Gargiulo:

5 provvedimenti di “divieto di ritorno”,

2 proposte di sorveglianza speciale,

nr. 1 ammonimenti nei confronti di altrettante persone dedite alla commissione di reati.

In data 01.12.2025 a Palazzo San Gervasio (PZ), due uomini sono stati individuati dai Carabinieri mentre stavano perpetrando una truffa ai danni di una persona anziana del posto.

I due, residenti fuori regione, sono stati colti con un borsello da donna pieno di monili in una mano e delle banconote nell’altra, mentre esortavano la donna a consegnare altro denaro e/o oggetti preziosi. Entrambi sono stati arrestati e sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere.

Il Questore di Potenza ha irrogato ad entrambi la misura di prevenzione del divieto di ritorno.

A Potenza, invece, nella notte dell’01.12.2025, in via La Cava sono stati fermati tre cittadini stranieri in possesso di materiale (precisamente catalizzatori di marmitte), asportato poco prima da alcuni veicoli parcheggiati in zona, materiale occultato nel veicolo che stavano utilizzando.

Le tre persone sono state arrestate e condotte presso la Casa Circondariale di Potenza, contestualmente è stato applicato dal Questore il divieto di ritorno.

Ai cinque destinatari dei provvedimenti, è stato vietato il ritorno, rispettivamente nel comune di Palazzo San Gervasio (Pz) e Potenza, per la durata di anni 4 (quattro).

Nell’ambito della prevenzione dei reati di genere, sono state emesse nr. 2 proposte di sorveglianza speciale nei confronti di autori di reati rientranti nel codice rosso.

I due destinatari delle proposte, entrambi residenti in provincia, sono indiziati del delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei familiari.

Per entrambi è stata chiesta la sorveglianza per la durata di anni due, con divieto di avvicinamento alle persone offese con l’aggiunta del braccialetto elettronico di controllo.

In data 27.01.2026, infine, è stato emesso un ammonimento nei confronti di una ventenne residente nel capoluogo per maltrattamenti in famiglia.

I provvedimenti dimostrano come sia alta l’attenzione della Polizia di Stato per la prevenzione dei reati e in particolare delle truffe a danno di anziani, il furto di auto e i reati di “violenza di genere”.