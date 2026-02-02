Potenza: oltre 400 atleti hanno dato spettacolo al Palapergola. I risultati sono stati eccezionali

Il 1° febbraio 2026 si è svolta a Potenza, presso il Palapergola, la seconda fase del Campionato Regionale Puglia/Basilicata, un evento organizzato dalla A.S.D. Accademia delle Arti Marziali e Sport di Combattimento e dal Comitato regionale Federkombat.

Circa 400 atleti hanno partecipato a questa emozionante giornata di sport, che è stata aperta dal Direttore Tecnico dell’Accademia, il Maestro Massimiliano Monaco, uno dei promotori principali della manifestazione.

Presenti anche importanti figure come:

il Consigliere nazionale della Federkombat, Serena Lamastra,

il Presidente Regionale della Federkombat, Biagio Tralli,

il Presidente Regionale del Coni Basilicata, Giovanni Salvia.

Oltre ad elogiare gli atleti, gli arbitri e gli atleti azzurri che hanno rappresentato l’Italia agli ultimi Campionati Internazionali, sono stati ringraziati anche il Comune di Potenza per il patrocinio concesso, che ha contribuito al successo di questa giornata sportiva.

Tra i partecipanti all’evento, vi erano anche undici atleti della S.S.D. Dynamic Center, guidati dal Maestro Biagio Tralli, schierati nelle specialità Kick Light e in varie categorie di peso e di classe.

I risultati di questi atleti sono stati eccezionali:

– Riccardo Montemurro – 55 kg Junior Kick Light, secondo classificato;

– Fabio Tedesco – 70 kg Junior Kick Light, primo classificato;

– Michele Mingione – 75 kg Junior Kick Light, nessun piazzamento;

– Pierfrancesco Coniglio -75 Kg Senior nessun piazzamento Francesco Todisco – 79 kg Junior Kick Light, primo classificato;

– Gerardo Ferrara – 80 kg Senior Kick Light, primo classificato;

– Nicola Di Lecce – 80 kg Senior Kick Light, terzo classificato;

– Saverio Provenza – 80 kg Senior Kick Light, nessun piazzamento;

– Siria Bocchi – 55 kg Senior Kick Light, prima classificata;

– Daniela Dell’Orco – 65 kg Senior Kick Light, seconda classificata;

– Rossanna Riccardi – 70 kg Senior Kick Light, prima classificata;

– Vladimir Iacovone – oltre 90 kg Senior Kick Light, primo classificato.

Il Maestro e Presidente Regionale Biagio Tralli ha espresso grande soddisfazione per questa giornata di sport, sottolineando come la manifestazione sia stata fluida e piacevole da seguire per il numeroso pubblico presente.

Ha inoltre evidenziato l’ottimo lavoro dei propri atleti, che stanno portando un importante cambio generazionale nel team, con un totale di sei medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo conquistate.

Tuttavia, non c’è tempo per festeggiare: già da venerdì partiremo alla volta di Ginevra, in Svizzera, dove Danilo Andrulli, noto come “il Cecchino”, tenterà l’assalto al Titolo Europeo WAKO Pro contro il pluricampione Samuel De Meis. Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi: forza Danilo, facci sognare!