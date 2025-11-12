A Potenza furti, truffe, risse e vandalismi continui! La richiesta urgente

“La vergognosa scia di atti vandalici che ha colpito nella notte il centro storico di Potenza e le zone limitrofe, con decine e decine di automobili danneggiate, è solo l’ultimo episodio di una lunga serie che certifica il totale fallimento dell’amministrazione comunale sul fronte della sicurezza”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale e segretario cittadino di Potenza di Fratelli d’Italia Alessandro Galella.

Prosegue Galella:

“Da tempo i cittadini segnalano un clima insostenibile: furti nei supermercati e accattonaggio nei parcheggi degli stessi, furti nelle abitazioni anche in pieno giorno, furti di veicoli, risse nel cuore della città e vandalismi continui per non dimenticare le sempre più frequenti truffe agli anziani e l’assalto ad un Ufficio postale lo scorso giugno.

È inaccettabile che il capoluogo di regione viva in un tale stato di abbandono.

Lo scorso 7 agosto con il senatore Gianni Rosa e il consigliere comunale Antonio Vigilante, ho incontrato il questore di Potenza, Raffaele Gargiulo, nel corso dell’incontro è emerso che la Pianta organica della provincia di Potenza ad oggi risulta ancora regolata da parametri obsoleti.

In tale occasione è stato confermato un aggiornamento previsto per l’inizio del 2026, con l’obiettivo di adeguare il numero di uomini e donne in divisa alle nuove esigenze del territorio.

Fratelli d’Italia ha attenzionato una serie di tematiche e continuerà a chiedere un rafforzamento della videosorveglianza, maggiori controlli e una collaborazione più stretta con le forze dell’ordine, sostenendo ogni iniziativa utile a garantire maggiori risorse e strumenti. A loro rivolgo il mio più sincero ringraziamento per il lavoro quotidiano e silenzioso che svolgono”.