A Potenza medici, psicologi e fisioterapisti di rilievo nazionale e internazionale. I dettagli

Un evento di formazione e aggiornamento sulle anomalie vascolari, per favorire la diagnosi precoce e il miglior percorso di cura da parte dei professionisti del sistema sanitario, si svolgerà domani 15 giugno a Potenza, con inizio alle ore 8.30, nella sala Formazione “Medici Illustri” dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Potenza in via Vincenzo Verrastro, 3/C (palazzina di fronte al palazzo della giunta regionale).

Ad organizzarlo, la Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale ETS in collaborazione con l’ASP di Potenza.

L’iniziativa, dal titolo “Scienza e politica gestionale delle anomalie vascolari” è un convegno Ecm rivolto a medici, psicologi, fisioterapisti e personale del sistema sanitario.

Agli iscritti saranno garantiti 6 crediti formativi.

Interverranno illustri relatori ed esponenti del mondo della sanità, di rilievo nazionale e internazionale, che con la loro esperienza porteranno un prezioso contributo in Basilicata.

Ecco i dettagli.