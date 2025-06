A Potenza oltre 40 giovani e operatori giovanili provenienti da tutta Europa. L’evento

Si è svolta a Potenza, dal 17 al 19 giugno 2025, la fase conclusiva del progetto europeo YESDGs – Youth for Environmental Sustainability and Development Goals, cofinanziato dal programma Erasmus Plus.

L’evento ha riunito oltre 40 giovani e operatori giovanili provenienti da tutta Europa per un confronto attivo e costruttivo sulle sfide ambientali e sociali del nostro tempo.

Tra i protagonisti anche sei giovani lucani, selezionati dall’Ascae Impresa Sociale, partner del progetto e da anni punto di riferimento regionale nel campo dell’innovazione sociale e della sostenibilità.

L’intero percorso YESDGs ha infatti messo al centro i temi della cittadinanza attiva, del cambiamento climatico ed empowerment giovanile, trasformando l’apprendimento in azione concreta.

L’esperienza si è articolata in tre giornate intense di attività: il 17 e 18 giugno, presso il Tourist Hotel, si è svolta la due giorni di Hackathon organizzata da Ascae, durante la quale i partecipanti hanno collaborato alla redazione del Manifesto YESDGs, un documento collettivo con proposte innovative per contrastare il cambiamento climatico e promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Il 19 giugno, in una mattinata ospitata presso il Palazzo della Cultura di Potenza, si è svolta la conferenza conclusiva organizzata dal Forum dei Giovani di Potenza, nell’ambito di un’iniziativa dedicata all’inclusività dei giovani e alla cittadinanza attiva: un’importante sinergia che ha rafforzato la partecipazione attiva sul territorio.

L’incontro ha visto la partecipazione:

del presidente del Forum dei Giovani, Fabrizio Manna,

della project manager di Ascae, Claudia Caggiano,

dell’assessora alle Politiche Giovanili, Federica D’Andrea,

dell’assessore all’Ambiente, Michele Beneventi.

Maria Pina Triunfo, referente del progetto YESDGs, ha poi illustrato i risultati chiave del progetto, seguita da testimonianze di buone pratiche territoriali:

“Orienta Sport”, per promuovere salute e benessere (Matteo Schiavo);

“Barriere Zero – Potenza per Tutti”, per una città più inclusiva (Flavio Olita);

“Strategie per il consumo responsabile e la lotta ai cambiamenti climatici” (Giuseppe Aveta).

Il momento più atteso è stata la presentazione ufficiale del Manifesto YESDGs ed il riconoscimento del gruppo vincitore dell’Hackathon, premiato per la proposta più efficace e innovativa.

Come sottolineato da Ascae, il lavoro dei giovani non si fermerà qui: il materiale formativo sviluppato verrà diffuso in tutta Europa e testato con altri gruppi di giovani (16–30 anni), contribuendo a rafforzare competenze e connettività transnazionale.

YESDGs non ha solo fornito conoscenze sui SDGs, ma le ha trasformate in progetti concreti, potenziali occasioni occupazionali e idee imprenditoriali da presentare alle istituzioni.

Concludono da Ascae:

“Il progetto ha promosso l’imprenditorialità giovanile stimolando soluzioni innovative, misurabili e capaci di generare un reale impatto nella lotta al cambiamento climatico e per la sostenibilità globale”.