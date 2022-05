A Potenza per il Giro d’Italia rimozione 0-24 su tutte queste strade comunali interessate dalla manifestazione! I dettagli

“Il Comune di Potenza è in fermento per il passaggio del “105° Giro Ciclistico d’Italia” previsto per il prossimo Venerdì 13 Maggio.

Tante le azioni intraprese dagli amministratori volte a garantire lo svolgimento dell’evento in maniera sicura ed impeccabile.

Oggi è stata pubblicata l’ordinanza relativa ai divieti di transito e sosta (a partire dalle ore 14:00 di Giovedì 12 Maggio fino alle ore 24:00 del 13 maggio) con rimozione 0-24 su tutte le aree comunali interessate dalla manifestazione“.

Lo fa sapere in una nota Fabio Dapoto, capogruppo consiliare di Forza Italia.

“Le strade oggetto dell’ordinanza sono:

strada Provinciale 5,

Viadotto del Basento,

via degli Oleandri,

via Vaccaro,

Piazza Vittorio Emanuele II,

Corso Umberto I,

via Mazzini,

via Cavour,

via Ciccotti,

via Lazio,

via don Minozzi,

via di Giura,

viale Firenze,

via Milano,

via Roma,

viale dell’Unicef e Galleria Unità d’Italia,

via del Gallitello,

via Verrastro,

viale Verrastro,

piazzale Vincenzo Verrastro,

Piazzale XXI Marzo,

viale Mediterraneo,

piazzale della Costituzione italiana,

area parcheggio Sinisgalli,

via Anzio,

parcheggio Palazzo della Regione,

piazzale G. Michetti.

I dettagli delle aree interessate sono riportati nell’ordinanza riportato qui di seguito.

Tutte le prescrizioni saranno rese note al pubblico mediante la segnaletica stradale ben visibile.

Gli Agenti della Polizia Locale e le altre forze dell’ordine vigileranno affinchè tutti rispettino queste misure”.

Conclude Dapoto:

“I lavori di fresatura, rifacimento del manto bituminoso e segnaletica orizzontale sono terminati basterà seguire il nuovo manto stradale asfaltato per capire quale sarà il percorso del Giro d’Italia.

Come avevamo anticipato in precedenza i lavori che interesseranno l’asfalto delle strade non si fermeranno al solo percorso del Giro d’Italia.

Abbiamo già provveduto al ripristino del manto stradale nel tratto che va dall’uscita “Potenza Est” fino all’incrocio con viale del Basento (quest’ultimo di competenza dell’Apibas)”.

Ecco l’ordinanza completa.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)