A Potenza talentuosi musicisti, diretti magistralmente dal lucano insigne Menchise, celebrano Scotellaro. I dettagli dell’evento

“Musiche e parole per Rocco Scotellaro” è il titolo dell’evento programmato per celebrare i cento anni dalla nascita dell’intellettuale e politico lucano, promosso dal Consiglio regionale della Basilicata e organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale.

La manifestazione, che si terrà lunedì 27 novembre alle ore 10:30, avrà come cornice il cineteatro Don Bosco di Potenza e come pubblico circa 600 studenti della scuola secondaria di primo grado della regione, oltre a rappresentanti istituzionali e della società.

Il concerto di musica classica dell’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata e del Coro Lirico della Basilicata, con la Direzione del Maestro Pasquale Menchise, sarà intervallato dall’interpretazione di poesie di Scotellaro e vedrà la partecipazione della giornalista Lorena Bianchetti e del conduttore Alessandro Greco.

Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, sottolinea:

“Abbiamo pensato a questo connubio di parole e musiche, vista l’affinità naturale tra le due forme d’espressione artistica per meglio tratteggiare la grandezza di Rocco Scotellaro, figura di spicco del patrimonio storico lucano, un uomo che seppe unire il suo amore per la politica alla sua vocazione letteraria, vivendo l’impegno istituzionale con una forte carica ideale.

Una lettura di versi profondi e dalla forte carica ideale e l’esibizione di talentuosi musicisti, diretti, magistralmente, dal già lucano insigne Maestro Menchise, in pezzi musicali di straordinaria bellezza per trasmettere a tutti noi ma soprattutto ai più giovani l’orgoglio di radici comuni.

I ragazzi durante la manifestazione indosseranno una maglietta preparata per questa giornata.

Conclude Cicala:

“Con questa t-shirt contribuirete ad omaggiare l’orgoglio di essere lucani e a diffondere la cultura della nostra Basilicata”.

Di seguito la locandina con i dettagli.