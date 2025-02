A Potenza un laboratorio di scrittura creativa per i più giovani. Ecco tutti gli appuntamenti

Il Comune di Potenza comunica che nell’ambito delle attività del Patto per la lettura presso la Biblioteca dell’Infanzia in via Torraca, 113/A a Potenza, Giovedì 13 Febbraio 2025 avrà inizio il laboratorio di scrittura creativa per ragazzi di età compresa tra gli 11 e 19 anni.

Sono previsti complessivamente 15 incontri più un evento finale che si svolgeranno dalle ore 16:00 alle 18:00 dal 13 febbraio al 5 giugno con il seguente calendario:

13 Febbraio;

20 Febbraio;

27 Febbraio;

6 Marzo;

13 Marzo;

20 Marzo;

27 Marzo;

3 Aprile;

10 Aprile;

17 Aprile;

24 Aprile;

8 Maggio;

15 Maggio;

22 Maggio;

5 Giugno.

Hanno aderito al “Patto della lettura per la Biblioteca dell’Infanzia” l’Associazione il Pezzettino, la Fondazione Luciana Blasi, l’Associazione culturale Nerdworks e la Federazione Cultura di Confcooperativa Basilicata.

Il Comune di Potenza spiega:

“Il laboratorio di scrittura creativa è l’iniziativa pluridecennale rivolta ai ragazzi in età scolare ospitata nei locali della biblioteca comunale per l’infanzia di Potenza.

Il laboratorio offre la possibilità di approcciarsi al mondo della scrittura non convenzionale, quella cioè lontana dalle case editrici e dalle tradizionali lezioni di italiano.

Esso si compone di attività da svolgere in gruppo o individualmente a seconda degli esercizi proposti nelle giornate.

Il laboratorio, ponendo come ideali i principi di democrazia e inclusione, è erogato in forma gratuita.

I ragazzi avranno l’opportunità di esprimersi liberamente attraverso le parole ed esponendo al gruppo i propri manoscritti esercitandosi nella lettura ad alta voce.

Potranno inoltre abitare la biblioteca, consultando il patrimonio di oltre quattordicimila volumi tra romanzi, raccolte, saggi, narrativa di genere, albi illustrati e fumetti.

Potranno usufruire del prestito librario e selezionare tra le letture consigliate i libri scelti secondo il gusto, l’interesse personale, ma anche la curiosità e i consigli dei compagni.

L’impiego delle risorse pubbliche mira all’ottenimento e lo sviluppo di abilità sociali attraverso la formazione del pensiero critico e la crescita personale, al vivere civile e alla maturazione dell’autostima.

Il laboratorio è aperto ai ragazzi con disabilità che esprimono l’intenzione di parteciparvi, disponendo degli strumenti e del personale necessario al corretto svolgimento delle attività.

Il laboratorio, tuttavia, non è una classe: non sono assegnati voti né compiti per casa, non esistono pagelle, insegnanti, compiti in classe e interrogazioni.

Lo studio della lingua italiana, la grammatica e l’ortografia, non saranno argomenti trattati nelle lezioni.

Ai ragazzi è solo richiesto di portare una penna e un quaderno sul quale scrivere i racconti.

All’interno delle due ore pomeridiane verrà introdotto un argomento che sarà oggetto di esercitazione e discussione.

I contenuti comprendono la conoscenza degli elementi di un racconto e la successiva applicazione delle tecniche narrative dietro la produzione di un opera scritta, alternate a momenti ludici dove il processo creativo sarà guidato dall’associazione spontanea di idee e dalla partecipazione collettiva alla realizzazione di un prodotto comune.

Componimenti brevi, poesia, calligrammi: questo e molto altro attenderà i ragazzi che parteciperanno all’edizione 2025 del laboratorio di scrittura.

A questo si affiancherà il contributo di figure esterne che arricchiranno l’esperienza attraverso approfondimenti legati ai rispettivi ambienti professionali.

L’applicazione della scrittura in relazione ai mondi del cinema, del fumetto e dei media interattivi sarà ulteriore occasione di confronto e vivace scambio di idee.

L’evento finale presenterà il lavoro svolto durante l’anno alla cittadinanza potentina e sarà modellato seguendo gli elaborati e le opinioni dei ragazzi del laboratorio.

La natura e la forma del prodotto mostrato sarà frutto del dialogo e dell’applicazione delle nozioni apprese durante le lezioni.

Saranno loro protagonisti e portavoce della presentazione che sarà coordinata dall’associazione Nerdworks, la quale disporrà dei luoghi e dei supporti necessari alla realizzazione dell’evento”.

Ecco la locandina dell’evento.