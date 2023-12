A Potenza visite e consulenze gratuite riservate alle donne! I dettagli

“OCCHIO….. AL CUORE DELLE DONNE”.

Il Lions Club Potenza Host è lieto di annunciare l’evento dedicato esclusivamente alle donne, con l’obiettivo di promuovere la salute del cuore e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

“Unisciti a noi per una giornata di attenzione e cura!

Quando: Sabato 16 dicembre 2023.

Orario: 9:00 – 13:00.

Dove: Locali della Parrocchia Santa Cecilia – Piazza don Pinuccio Lattuchella.

Visite e consulenze gratuite riservate alle donne.

Controllo della glicemia, pressione arteriosa, peso corporeo, saturazione di ossigeno.

Fondo oculare con visita con elettrocardiogramma.

Valutazione nutrizionistica.

Possibilità di vaccinazione Herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio).

Programma dell’Evento:

9:00 – 13:00 – Visite e Consulenze Gratuite.

Approfitta di controlli medici gratuiti per preservare la tua salute.

12:00 – Auditorium – Incontro/Dibattito con gli Esperti.

“COME ABOLIRE LA DISEGUAGLIANZA DI GENERE ALL’ACCESSO DELLE CURE INTENSIVE PER INFARTO MIOCARDICO ED ICTUS CEREBRALE”.

Partecipa a una discussione illuminante con esperti del settore per comprendere come possiamo contribuire a garantire un accesso equo e tempestivo alle cure intensive per tutte le donne.

Vi aspettiamo numerose per una giornata dedicata al benessere e alla consapevolezza della salute femminile!”.

Di seguito la locandina con i dettagli.