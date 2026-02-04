A Satriano di Lucania due giorni di musica, tradizione e laboratori: il programma

Il Carnevale di Satriano di Lucania prosegue il suo cammino di avvicinamento con un altro evento di approfondimento, laboratori, musica e voglia di stare insieme.

Sabato 7 febbraio, presso la tendostruttura di Piazza Paschiero a Satriano di Lucania, si apre l’ANTEPRIMA con un momento dedicato alla memoria, alla ricerca e alla creazione artistica contemporanea: il Premio Leonardo Riccardi.

Alle 18:33 sono previsti i saluti istituzionali e l’introduzione, seguiti dalla proiezione di documentari su Leonardo Riccardi.

Leonardo Riccardi è stato protagonista di un’intensa attività musicale, in grado di coniugare la ricerca creativa con una profonda conoscenza delle pratiche tradizioni della sua regione.

Originario di Terranova del Pollino, è stato fondatore del gruppo Suoni, contribuendo alla valorizzazione e alla trasmissione del patrimonio musicale lucano attraverso attività di studio, sperimentazione e condivisione.

A seguire, la presentazione del premio con gli interventi di Rocco Perrone, Antonella Iallorenzi, Nico Ferri e Francesca Lufrano. La serata prosegue con la premiazione del vincitore della prima edizione, alla presenza dell’artista.

Il Premio Leonardo Riccardi fa parte del progetto “Cammino del Melandro – il Canto degli Uomini Liberi”, un progetto di Ivy Tour, Scai Comunicazione e Ferula Viaggi – Slow Italy Tour, in collaborazione con Compagnia Teatrale Petra e Associazione Al Parco, co-finanziato dal Ministero del Turismo a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano di Sviluppo e Coesione, con risorse FSC 2014–2020.

Il premio rientra inoltre nelle azioni legate al Festival “Il Canto degli Uomini Liberi”, a cura della Compagnia Petra.

L’artista vincitore sarà protagonista di una residenza artistica a Satriano di Lucania, durante la quale interagirà con la comunità locale. Il percorso culminerà in una performance pubblica durante il festival, previsto tra fine luglio e inizio agosto.

Alle 21:03 la serata si conclude con Kantara in concerto, tra Entopopolare e World Music. Kantara è un collettivo di musicisti lucani fondato nel 2019.

Il progetto rielabora la tradizione musicale del Sud Italia intrecciando linguaggi autoctoni e influenze provenienti da diverse tradizioni del mondo.

Il repertorio attraversa pizzica e canti popolari del Mediterraneo, musica araba, flamenco, lamento greco, sonorità balcaniche e celtiche, restituendo le stratificazioni culturali che hanno plasmato il Sud e le sue connessioni storiche.

La musica di Kantara è costruita attorno alla forza primigenia del ritmo, all’uso polifonico del coro e a un equilibrio tra elementi antichi e contemporanei. Il nome Kantara, di origine araba e sanscrita, significa rispettivamente “ponte” e “bosco sacro”.

Domenica 8 febbraio è dedicato alla partecipazione attiva con “A pranzo con il Rumita”, laboratorio di costruzione della maschera.

Alle 11:29 è previsto l’appuntamento alla tendostruttura in Piazza Paschiero, seguito alle 12:01 dalla partenza per la raccolta dell’edera nei boschi di Satriano.

Alle 13:56 si tiene il pranzo in condivisione, ognuno porta qualcosa e lo condivide con gli altri. Durante il pranzo è prevista animazione musicale in acustico con i “Giovani dentro”, custodi della tradizione musicale di Satriano, denominati così per la loro forza d’animo e allegria, sempre presenti al Carnevale.

La musica sarà affidata a Rocco Giuliano (R’ Zuccher’) alla fisarmonica e Vincenzo Loisi (Mast’ Vicienz) all’organetto, che suoneranno brani popolari e di loro composizione, contribuendo a creare un clima di condivisione, gioia ed energia contagiosa.

Alle 15:03 si svolge il Cerchio di tamburi di comunità a cura Tamborey.

Il Community Drum Circle è un incontro di tamburi e percussioni guidato da un facilitatore, aperto a tutti e accessibile anche a chi non ha esperienza musicale.

L’attività è condotta da Vincenzo Cantatore, facilitatore di Drum Circle ed esperto di Medicina Forestale e Turismo Rigenerativo, che utilizza ritmo, musica e natura come strumenti di connessione e benessere collettivo.

Alle 16:01 è previsto il Laboratorio di costruzione dei Rumita.

Tutti gli eventi sono gratuiti e svolgeranno al coperto, presso la tendostruttura di Piazza Paschiero.

Il Carnevale di Satriano è organizzato dall’Associazione Al Parco, con il contributo del Comune di Satriano di Lucania e del Ministero della Cultura – Carnevali Storici.