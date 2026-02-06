A Tito i rioni tornano a sfilare per il Carnevale! Ecco il percorso

Il Forum Giovani Tito fa sapere:
“L’8 febbraio torniamo a camminare insieme, a riempire le strade di colori, voci e storie.
𝐈𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐧𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐑𝐢𝐨𝐧𝐢 si riconferma e diventa appuntamento.
Quest’anno si parte dal Centro Storico, rione più rappresentato della scorsa edizione, per arrivare a Piazzale Asunción, dove la festa continua con l’intrattenimento di Vito Laurino.
Ogni rione una maschera, ogni maschera una storia.
Da oggi iniziamo a raccontarle, una ad una.
Sveleremo idee e spunti che ti aiuteranno a rappresentare al meglio il tuo rione!”.