A Vietri di Potenza una infrastruttura straordinaria attesa da tanti anni! I dettagli

Partecipazione, emozione, applausi e una infrastruttura straordinaria.

Una giornata storica a Vietri di Potenza, dove nella serata di venerdì è stata inaugurata la prima piscina comunale (Piscina del Sole), all’interno del centro sportivo polivalente che l’amministrazione comunale ha voluto realizzare in contrada Mosileo.

Quello che per i vietresi, per anni, è stato un sogno, oggi è diventato realtà.

In una location unica, realizzata una infrastruttura che ospita una piscina semi olimpionica (25 metri di lunghezza e 12,5 metri di larghezza). Annessa alla piscina c’è anche una vasca per i bambini, dotata di idromassaggio, di profondità 50 centimetri e dimensione 6 metri per 5.

Tanti vietresi che sin dal pomeriggio hanno affollato l’area, insieme a rappresentanti delle istituzioni civili e religiose e cittadini provenienti da paesi limitrofi e dal vicino salernitano.

Nell’area che ospita la piscina sono stati realizzati anche strutture per praticare altri sport come bocce, birilli, tiro con l’arco, freccette e tiro alla fune.

Inoltre, collegata alla piscina, è stata realizzata una struttura atta all’accoglienza degli ospiti, di circa 200 mq ove, tra l’altro, sono stati predisposti spazi appositi per le docce e gli spogliatoi dei natanti.

Annessa alla piscina è disponibile un’area camper e area pic nic. Nell’ambito del progetto, il Comune ha installato anche tavoli e panche in legno con postazioni barbecue.

Ha dichiarato il sindaco Christian Giordano:

“Abbiamo consegnato alla comunità vietrese una nuova infrastruttura sociale, attesa da tanti anni; contestualmente abbiamo ricevuto forte l’abbraccio e il calore dei vietresi.

Un’area in totale stato di degrado e abbandono oggi diventa il simbolo di una nuova rinascita per la comunità vietrese.

Con l’inaugurazione di queste nuove opere i vietresi inizieranno a percepire a pieno il cambiamento. Siamo appena all’inizio, avanti tutta”.

Dopo il taglio del nastro e la benedizione con don Salvatore Dattero, Padre Tommaso Luongo e Padre Giuseppe Celli, il sindaco, con l’amministrazione comunale, ha tenuto una pubblica assemblea per fare il punto sul lavoro svolto e spiegare bene, anche alla presenza dei tecnici, come l’ing. Antonio Viggiano, quanto realizzato in contrada Mosileo.

L’area da quasi mezzo secolo era abbandonata al degrado, dopo aver ospitato i terremotati del 1980.

L’amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare un importante intervento di riqualificazione riuscendo a recuperare e mettere a disposizione dei fruitori circa 3000 mq di verde naturale.

La piscina sarà inoltre fruibile 12 mesi all’anno grazie ad una copertura rimovibile già acquistata dal comune mediante l’utilizzo di un altro finanziamento intercettato dall’Amministrazione nel 2022.

La serata si è conclusa con il brindisi insieme alla comunità e ad alcuni spettacoli, anche in acqua, e la chiusura con i fuochi piromusicali.