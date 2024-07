Coppa Città di Corleto Perticara, si scaldano i motori: auto pronte alla sfida! Il programma

Per la prima volta l’Appennino Lucano aprirà il suo cuore ai grandi campioni dello slalom: la “Coppa Città di Corleto Perticara- Memorial Angelo Gilson Montano”, giunta all’edizione numero cinque, entra nel Campionato Italiano ACI Sport e si prepara ad ospitare, il 28 luglio prossimo, lo spettacolo tricolore sui tornanti che negli anni ’90 furono memorabili protagonisti del Rally di Basilicata.

La gara automobilistica, organizzata da Basilicata Motorsport con il contributo del P.O Val D’Agri e fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Corleto Perticara che, proprio nella passata edizione, attraverso la dichiarazione del sindaco Mario Montano, ne auspicava la promozione della massima serie, è il settimo appuntamento nel calendario del torneo – di fatto sarà il sesto dopo il mancato svolgimento dello slalom di Campobasso – ed è valida come quinta prova del 21° Challenge Interregionale “Campania Puglia Basilicata”.

Sarà un grande evento sia per gli sportivi che per i semplici curiosi, che potranno assistere al passaggio delle performanti vetture – prototipi, rally, monoposto, auto moderne e storiche- sui tornanti della SS92 Appia, lungo un percorso di 2995 metri con partenza dall’abitato di Corleto Perticara verso il bosco di Sella Lata che si affaccia sulla valle del Sauro, un misto veloce, molto tecnico per la prima metà e poi veloce.

Gli organizzatori comunicano che le iscrizioni alla corsa sono ufficialmente aperte, con termine fissato alle ore 24 del 24 luglio.

Il programma della competizione, vinta lo scorso anno dal potentino Carmelo Coviello su Osella PA21, inizierà sabato 27 luglio, con le verifiche tecniche e sportive, che saranno effettuate nel Municipio di Corleto, ed entrerà nel vivo domenica 28 luglio, con la partenza del giro di ricognizione, alle ore 9.30, e con le tre manches di gara, a seguire fino alle 15.30 circa.

La premiazione si terrà in piazza Plebiscito a Corleto (PZ), intorno alle ore 16.30. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Basilicata Motorsport.

Di seguito la locandina con i dettagli.