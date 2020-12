AGGIORNAMENTO Coronavirus Basilicata: 95 nuovi Positivi Lucani! Ecco i dati completi Comune per Comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 23.12.2020.

Report dati processati in data 22 dicembre 2020:

Tamponi molecolari di giornata n. 1.417

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 109

Tamponi negativi: 1.308

RICOVERATI N. 100

GUARITI TOTALI N. 152

DECEDUTI: 3

POSITIVI TOTALI N. 109

95 positivi residenti:

1 Abriola

1 Acerenza (domiciliato a Pietragalla)

3 Atella

2 Avigliano

1 Baragiano

1 Bernalda

1 Brienza

1 Brindisi di Montagna

3 Calvello

1 Filiano

2 Forenza

3 Genzano di Lucania

5 Grassano

4 Lavello

1 Maschito

8 Matera

8 Melfi

2 Nova Siri

2 Oppido Lucano

2 Palazzo San Gervasio

2 Pietragalla

3 Pignola

3 Pomarico

8 Potenza

6 Rionero in Vulture

1 Ruoti

4 Salandra

1 San Fele

1 Sant’Angelo Le Fratte

2 Satriano di Lucania

2 Spinoso

2 Stigliano

2 Tito

1 Tramutola

1 Trivigno

1 Vaglio Basilicata

4 Venosa

Non residenti ed in isolamento in Basilicata:

2 Emilia Romagna, in isolamento a Ruvo del Monte (PZ)

2 Lombardia, in isolamento a Melfi (PZ) e Ripacandida (PZ)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: 10

1 Campania

8 Puglia

1 Sicilia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 152

1 Abriola

1 Atella

4 Brienza

6 Calvello

1 Ferrandina

4 Lauria

3 Marsicovetere

64 Matera

8 Moliterno

1 Montemurro

3 Montescaglioso

12 Oppido Lucano

1 Paterno

2 Pietragalla (di cui 1 domiciliato a Potenza)

1 Policoro

1 Potenza

1 San Martino d’Agri

28 Sant’Arcangelo

2 Sarconi

7 Spinoso

1 Viggianello

Guariti non residenti e domiciliati in Basilicata:

1 Calabria (domiciliato a Rotonda)

1 Lazio (domiciliato a Potenza)

2 Stato estero (domiciliati a Matera)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.697

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.597

DECEDUTI RESIDENTI N. 226

GUARITI RESIDENTI N. 3.990a

