Aggiornamento Covid Basilicata, 66 nuovi positivi: ecco i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 12 AGOSTO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 11 Agosto 2021

Tamponi molecolari totali 399.628

Tamponi molecolari totali negativi 369.030

Persone testate 221.415

Test antigenici totali 20.409

Tamponi molecolari di giornata 793

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI 66

Tamponi molecolari negativi 727

RICOVERATI 26

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive 16

Pneumologia 0

Medicina d’Urgenza 0

Medicina Interna Covid 0

Terapia Intensiva 1

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive 5

Pneumologia 4

Medicina Interna Covid 0

Terapia Intensiva 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA 36

POSITIVI TOTALI 66

Residenti 59

2 Avigliano

1 Baragiano

1 Bernalda

1 Castelgrande

3 Castelluccio Inferiore

2 Episcopia

2 Filiano

1 Ginestra

1 Lagonegro

2 Latronico

2 Laurìa

2 Maratea

5 Matera

9 Melfi

3 Miglionico

4 Muro Lucano

3 Potenza

1 Rapolla

1 Rionero in Vulture

2 Rotonda

1 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

1 Senise

6 Venosa

2 Viggianello

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: 4

Regione/ Stato estero

1 Lombardia (domiciliato a Viggianello)

1 Veneto (domiciliato a Maratea)

2 Tunisia (domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento in altra regione 3

Regione/ Stato estero

1 Lombardia

2 Toscana

GUARITI TOTALI 36

Guariti residenti in Regione Basilicata 36

Comune

1 Avigliano

3 Baragiano

1 Bella

4 Ginestra

1 Maratea

6 Melfi

1 Muro Lucano

8 Pescopagano

1 Picerno

1 Pisticci

1 Potenza

1 Rapone

2 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

3 San Fele

1 Scanzano Jonico

CASI ATTUALI RESIDENTI 1.007

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 981

DECEDUTI RESIDENTI 571

GUARITI RESIDENTI 25.695a

