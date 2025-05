Al via le Prove Invalsi 2025: ecco tutte le classi che dovranno sostenerle e le modalità

Sono iniziate oggi, 6 maggio, le Prove Invalsi 2025 per gli alunni della scuola primaria.

A dare il via alla sessione sono gli studenti delle classi quinte, che affrontano la prova di inglese.

Anche quest’anno le prove per la primaria si svolgono nella modalità tradizionale “carta e matita” (pencil paper testing).

Come spiegato da skytg24, le prove riguardano tre discipline: italiano, matematica e inglese.

Le prime due sono affrontate sia dagli studenti di seconda sia da quelli di quinta primaria.

La prova di Inglese è invece riservata alle sole classi quinte e comprende due sezioni distinte: una dedicata alla comprensione orale e una alla comprensione scritta.

Il calendario stabilito per la primaria prevede tre giornate:

il 6 Maggio, per la prova di inglese;

il 7 Maggio per la prova di italiano;

il 9 Maggio per quella di matematica.

Ogni disciplina viene affrontata in una giornata specifica, con fascicoli predisposti per ciascun livello scolastico.

Solo gli allievi delle classi campione della seconda primaria effettuano, al termine della Prova di Italiano, anche una Prova di Lettura a tempo, della durata di due minuti.

Le Prove Invalsi non richiedono uno studio mirato né una preparazione particolare.

L’obiettivo dell’Istituto è rilevare il livello di competenze effettivamente raggiunto dagli studenti nel loro percorso scolastico.

Non si tratta quindi di un esame, ma di uno strumento per fotografare lo stato dell’apprendimento in modo oggettivo e comparabile su scala nazionale.

Per rendere più semplice l’approccio alle prove, Invalsi mette a disposizione materiali informativi sia per le scuole che per le famiglie.

Questi documenti, suddivisi per materia, aiutano gli alunni a familiarizzare con la struttura delle prove e con le domande che potrebbero incontrare, favorendo una maggiore serenità nell’affrontarle.

Nel mese di maggio le rilevazioni interessano anche gli studenti del secondo anno delle scuole superiori, indicati come grado 10.

A differenza della primaria, in questo caso le prove si svolgono in formato digitale.

Tutte le classi, sia campione che non campione, potranno svolgere le prove all’interno di una finestra temporale compresa tra il 12 e il 30 Maggio.

Per le classi campione, invece, le date sono già state fissate e coincidono con il 12, 13 e 14 Maggio 2025.