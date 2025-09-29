Avigliano: al via la creazione di una Banda sonora per bambini, giovani, anziani, emigrati, persone con disabilità. Ecco come partecipare

Il Comune di Avigliano, in collaborazione con Onyx Jazz Club APS (associazione con esperienza quarantennale nella organizzazione di attività culturali e festival musicali) e Volontari Open Culture 2019 ODV (nata da Matera 2019) promuovono un progetto di welfare culturale volto a creare una Banda sonora inclusiva e comunitaria.

Da Ottobre 2025 a Maggio 2026, 30 persone tra bambini, giovani, anziani, artigiani e professionisti pronti a ricavare suoni da strumenti di lavoro, emigrati, persone con disabilità, anche con nessuna esperienza pregressa in ambito musicale, non obbligatoriamente residenti nel territorio comunale di Avigliano, saranno coinvolti in attività gratuite quali:

trasformazione di utensili in strumenti, prove aperte, narrazioni, performance pubbliche, riscoperta degli strumenti della tradizione popolare.

L’intero progetto, comprensivo delle due rappresentazioni pubbliche di fine percorso, è articolato in 16 incontri.

L’utilizzo della musica è inteso come strumento di inclusione e sviluppo, si intende raggiungere il miglioramento del benessere psico-sociale dei partecipanti, il rafforzamento del senso di appartenenza e della cittadinanza attiva, il raggiungimento dell’inclusione sociale, l’instaurarsi del dialogo intergenerazionale e la valorizzazione del patrimonio culturale e della memoria collettiva.

Aspiranti partecipanti potranno presentarsi Giovedì 2 Ottobre 2025 alle ore 18:00 presso la Sala consiliare del Comune di Avigliano.