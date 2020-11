Avigliano: contributo a fondo perduto per le attività economiche! Ecco fino a quando è possibile fare domanda

Contributo a fondo perduto per le attività economiche di Avigliano (PZ).

Questa la nuova misura messa in campo dal Sindaco, Giuseppe Mecca:

“In tempi record, grazie al lavoro della Giunta e dei nostri uffici comunali, abbiamo varato una misura eccezionale a sostegno delle attività interessate dai provvedimenti restrittivi di cui all’ultimo DPCM.

Si tratta di un primo provvedimento a sostegno del commercio locale e delle attività produttive.

Mettiamo in campo il massimo sforzo nel tentativo di stare vicini ai nostri commercianti, in un momento così difficile e drammatico per la nostra comunità.

Il perimetro soggettivo dei potenziali beneficiari della misura è stato parametrato sulla base di quanto disposto dai provvedimenti di carattere nazionale.

Abbiamo denominato questa misura con il nome di provvedimento ‘Salva Commercio’, nell’idea di poterla poi replicare in favore di un diverso e più ampio novero di attività economiche laddove le misure restrittive del Governo dovessero allargarsi e coinvolgere anche quest’ultime.

Le domande dovranno essere prodotte, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

L’avviso è stato pubblicato sul Sito Internet del nostro Comune ed è consultabile con allegato il modello della domanda.

Forza Avigliano!”.

I dettagli.

